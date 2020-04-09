ترودو: كندا لن تعود إلى طبيعتها قبل الوباء حتى يطوَّر لقاح ضد كورونا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده لن تعود إلى طبيعتها حتى يتم تطوير لقاح لفيروس كورونا، مشيرا الى ان ذلك قد يستغرق وقتا طويلا جدًا.





واضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عن مستجدات الفيروس الغامض "بلدكم لن يعود كما عرفتموه قبل تفشي وباء فيروس كورونا حتى يتوفر اللقاح ضده".





وأضاف رئيس الوزراء الكندي، متحدثا بالفرنسية، إن الحالة الطبيعية كما كانت من قبل لن تعود كاملة حتى نحصل كندا على لقاح لهذا ... وسيكون هذا بعيدًا جدًا."





وتابع "يجب أن نظل يقظين لمدة عام على الأقل".





ويمكن أن تشهد كندا 11000 إلى 22000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ، ويقول المسؤولون إن تعليقات ترودو جاءت بعد نشر بيانات النمذجة التي يستخدمها مسؤولو الصحة الفيدراليون لإبلاغ مستجدات الوباء في كندا.





واقترحوا أن تكون نهاية الموجة الأولى من تأثيرات الفيروس في وقت ما تقريبًا بحلول الصيف المقبل، ولكن يمكن زيادة "موجات التداعيات في النصف الأخير من عام 2020