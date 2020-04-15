ترودو يصدم الكنديين: الخطر على الأبواب.. والحظر يستمر لشهور

فيما يعد صدمة للكنديين، قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، إن الإغلاق العام والحظر في بلاده سوف يستمر لأسابيع وربما أشهر، محذرا من إعادة فتح متسرع للحياة في البلاد.





وحث ترودو الكنديين على الصبر وقال إن إعادة تشغيل الشركات يتطلب اختبارات سريعة على أساس نطاق واسع، وأيضا اتصال مكثف لتعقب من تثبت إصابتهم بالفيروس.





وقال: " نحن ما زلنا (على بعد) عدد من الأسابيع على ذلك، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".





التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الكندي هي أقوى تصريحات أدلى بها حتى الآن ضد تخفيف القيود الاقتصادية في وقت مبكر.





وسجلت كندا أكثر من 27557 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 954 حالة وفاة.





وتقدم نحو ستة ملايين مواطن من تعداد سكان كندا، البالغ 37 مليون نسمة، بطلبات دعم للحكومة منذ منتصف مارس الماضي، عندما امرت الشركات بالإغلاق، وأبلغ العمال بالبقاء في منازلهم كإجراء احترازي للحفاظ على الصحة العامة.