سفير روسيا بالقاهرة: الاستفتاء على التعديلات الدستورية لدينا لتعزيز السيادة الوطنية

أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو أن اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، غدا /الأربعاء/ يعد حدثا هاما لروسيا التي تتخذ خطوة جديدة نحو تطوير دستورها ليكون له معن جديدا، موضحا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وتجنب تشويه التاريخ وضمان حرمة حدود الدولة.





وقال بوريسينكو - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن كل هذه التغييرات ستسهم في التنمية الاقتصادية وزيادة الرفاهية الاجتماعية للمواطنين الروس وتحسين النظام السياسي القائم علي المبادئ الديمقراطية.. معربا عن اعتقاده بأن هذه التعديلات ستساعد بلاده على حماية السلام والاستقرار الدوليين، فضلا عن دعم علاقات عادلة مع جميع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بما في ذلك شريكنا الاستراتيجي مصر.





وقد حددت السفارة الروسية أربعة مراكز للاقتراع، للتصويت على التعديلات الدستورية /غدا/ وهي: مركز اقتراع في مقر السفارة بالقاهرة، ومركزين للاقتراع بالقنصلتين في كل من الإسكندرية والغردقة، ومركز اقتراع متنقل في مدينة شرم الشيخ تكون متاحة للمواطنين الروس الذين يعيشون في سيناء.





وأوضحت مصادر دبلوماسية روسية أنه تم فتح المجال أمام التصويت المبكر علي التعديلات الدستورية بدءا من 25 يونيو، بهدف المساعدة على التباعد الاجتماعي، مضيفة أنه يوجد عدة الاف من الروس يعيشون في القاهرة والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ، ولكن عاد بعضهم مؤخرا إلى روسيا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأكدت أنه يحق لجميع المواطنين الروس التصويت على التعديلات الدستورية لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاما.. لافتة إلى أنه تم اتخاذ تدابير صارمة من أجل ضمان أعلي معايير السلامة، حيث سيخضع الناخبون لقياس درجة الحرارة قبل دخول مقر اللجنة ومطالبتهم بالحفاظ على التباعد الاجتماعي فضلا عن تزويدهم بكمامات وقفازات مجانية وأقلام للاستخدام مرة واحدة وكذلك تنظيف وتطهير مستمر لمراكز الاقتراع.



