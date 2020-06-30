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أخبار العالم

سفير فلسطين في مصر دياب اللوح يعلن فتح معبر رفح قريبًا

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:23 م
سفير فلسطين فى مصر
سفير فلسطين فى مصر دياب اللوح يعلن موعد فتح معبر رفح
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الثلاثاء تصريحات السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، عن فتح معبر رفح قريبًا.  

وأعلن السفير الفلسطيني دياب اللوح، عن جهوزية السفارة لإعادة فتح معبر رفح البري، وإتمام تأمين عودة حوالي 2000 مواطن من العالقين في مصر والدول الأخرى، بهدف عودتهم إلى قطاع غزة. 

وقال اللوح إن معبر رفح فُتح منذ بدء جائحة كورونا 3 مرات خلال الشهور مارس وإبريل ومايو على التوالي، مشيرًا إلى أنه تم إدخال حوالي 4 آلاف مواطن عالق في مصر إلى قطاع غزة. 

وأضاف، "نحن الآن بانتظار فتح معبر رفح، ليس لدينا بعد موعد محدد عن فتحه"، منوهًا إلى أنه يتوقع إعادة فتحه بالقريب العاجل لعودة المواطنين والطلبة. 

وبخصوص آلية التنسيق التي تجرى لإعادة فتح معبر رفح، أوضح اللوح، أن السفارة الفلسطينية تتابع هذا الموضوع بشكل دائم، ونتواصل مع الجهات المصرية المسؤولة لترتيب فتح المعبر ودخول المواطنين إلى غزة.

وأشار إلى أن تحديد موعد إعادة فتح معبر رفح يتم من خلال الجهات المصرية، نظرًا لوجود عدة أطراف مرتبطة بالجدول الزمني لفتحه، لافتًا إلى أن عادة مصر تستجيب لمطالباتنا.

وقال السفير الفلسطيني، "نظرًا إلى الانتشار الكبير لفيروس كورونا في مصر، نعمل على ضمان سلامة عودة العالقين، واتباع إجراءات السلامة والوقاية معهم سواء قبيل عودتهم، أو بعد دخول إلى قطاع غزة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

وتابع، "السلطات المصرية أعلنت عن عودة فتح الطيران بالأول من يوليو، أي يوم غد الأربعاء، أما عن الدول التي ستتعامل معها السلطات المصرية، فلا يوجد لدينا معلومات بذلك".

ونوه إلى أنه حال فتحت الخطوط الجوية المصرية مع الدول التي يوجد بها مواطنين فلسطينيين، وإعادة فتح معبر رفح، بإمكان الفلسطينيين من دول عربية وغيرها العودة إلى مطار القاهرة ومنه إلى قطاع غزة.
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