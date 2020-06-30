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برلمان

برلمانى: تحذيرات مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة حاسمة وواضحة

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:36 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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فريدة محمد- ماجدة بدوي
أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن إن تحذيرات مصر أمام مجلس الأمن فى الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية سامح شكرى بشأن ملف سد النهضة كانت حاسمة وواضحة وتضمنت جميع الحقائق بشأن هذا الملف مشيدا بتأكيد وزير الخارجية بأن تجاوز المصالح الضيقة يحتاج لتضافر الجهود وأن قضية سد النهضة محل اهتمام كبير للشعب المصرى فى ظل وجود خطر يهدد حياة المصريين وأن مشروع السد شيدته أثيوبيا على ضفاف النيل ما يهدد حياة ملايين المواطنين.

وقال " أبو جاد " فى بيان له أصدره اليوم ان السفير سامح شكرى وضع العالم كله أمام مسئولياته التاريخية بتأكيده أن مصر تدعم حق اثيوبيا فى التنمية لكن مع ضرورة الحفاظ على حقوق المصريين والسودانيين فى المياه وأن ملء وتشغيل السد بشكل أحادى دون اتخاذ أية إجراءات تحمى حقوق المصريين والسودانيين، ما يثير الأزمات والصراعات ويثير المشكلات فى المنطقة بشكل كامل.

وأشاد  بدعوة وزير الخارجية لمجلس الأمن لممارسة دوره فى منع تصاعد التوتر والصراعات فى إقليم يعانى قدرا من الهشاشة وتأكيده ثقة مصر فى مجلس الأمن للوفاء بمسئولياته للتصدى لأى محاولات لاتخاذ إجراءات أحادية. وأن مصر فضلت طرحت الأمر على مجلس الأمن تجنبا للتصعيد وأشاد النائب حسين أبو جاد بالتحذيرات الواضحة والمعبرة عن الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية من وزير الخارجية السفير سامح شكرى فى كلمته امام مجلس الامن عندما حذر من أى محاولات لتعريض حياة المصريين والسودانيين للخطر جراء أى خطوات أحادية حول سد النهضة وتأكيده بأن مصر تعانى من شح مائى كبير بعكس اثيوبيا التى تمتلك موارد كبيرة للمياه فى افريقيا وأن ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى سيؤدى ذلك لتفاقم الوضع وتعريض حياة الملايين فى مصر والسودان للخطر.




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