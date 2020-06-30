نادي المنيا ينهي كافة استعداداته لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية غدا

انهى نادي ا لمنيا الرياضي كافة استعداداته لعودة استقبال أعضاء الجمعية العمومية، بدءًا من غدا الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا، وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظًا على الصحة العامة.





وكان النادي خلال الفترة الأخيرة قد قام بعدة إجراءات عديدة تتمثل في تعقيم كافة مقاعد وترابيزات النادي ، وكافة دورات المياه، وكذلك جميع الطرقات داخل النادي والمباني.









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وقام النادي بتجديد بوابة النادي بكورنيش النيل من الداخل والخارج تجديدا شاملا، وكذلك انشاء دورات مياه جديدة للرجال والسيدات بالناحية الشمالية من الحديقة لزيادة أعداد الحمامات داخل النادي وتحسين الخدمة للرواد .





ومن المقرر أن يكون الدخول بدءًا من الغد عبر بوابة كورنيش النيل فقط، بعد أن تم تخصيص مدخلين للدخول أحدهما للرجال والآخر للسيدات ، حيث يوجد عبر كل مدخل منهم بوابة تعقيم وجهاز مقياس حرارة، وجهاز مقياس نسبة الأوكسجين يستخدم عند الحاجة.





كما يرتدي جميع أفراد الأمن والعمال داخل النادي الكمامات والقفازات والشيلد، مع وضع الترابيزات والكراسي على مسافة تباعد 2 متر داخل الحديقة.





وشددت إدارة النادي على أعضاء الجمعية العمومية الإلتزام بدخول النادي بإظهار الكارنيه على البوابة، ولن يسمح بدخول مرافقين مع السادة الأعضاء ، وكذلك الإلتزام بالوقوف في بوابة التعقيم حتى إنتهاء التعقيم وكذلك قياس درجة الحرارة.





كما لن يُسمح بالدخول إلا بإرتداء الكمامات لكل عضو، مع الإلتزام بجلوس الأطفال مع ذويهم والحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعي بينهم.



