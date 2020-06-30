من أمام البحر.. لاميتا فرنجية تشعل الانستجرام بإطلالة جريئة.. صور

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية ، متابعيها صور جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت لاميتا فرنجية، من امام البحر بإطلالة جذابة بتقنية الأبيض والأسود، وكانت ترتدى فستان جرئ باللون الابيض عاري الصدر والكتفين.





وقد علقت علي الصورة قائلة: كن واقعيا ... وابقي انسانا حقيقي.









وتفاعل جمهورها على الصور و جاءت تعليقاتهم كالاتى:





قمر زي العادة





بنحبك بزاااااف





احلي ممثلة في الوطن العربي





ملكة الانستجرام.





يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3، ومع رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".





وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.