AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من أمام البحر.. لاميتا فرنجية تشعل الانستجرام بإطلالة جريئة.. صور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 09:21 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صور جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية، من امام البحر بإطلالة جذابة بتقنية الأبيض والأسود، وكانت ترتدى فستان جرئ باللون الابيض عاري الصدر والكتفين.

وقد علقت علي الصورة قائلة: كن واقعيا ... وابقي انسانا حقيقي.


وتفاعل جمهورها على الصور و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

قمر زي العادة

بنحبك بزاااااف

احلي ممثلة في الوطن العربي

ملكة الانستجرام.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3، ومع رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ كاش مايوه.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا على شاطئ البحر

بإطلالة مثيرة .. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا

شاهد .. لاميتا فرنجية تشعل إنستجرام من داخل "حمام سباحة"

بـ فستان أسود.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا

بالصور.. لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة على حمام السباحة

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بالبكيني ... شاهد

ترشيحاتنا

شروط ذبح الاضحية وآدابها

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

تصاعد الأحداث في إثيوبيا.. مظاهرات وأعمال عنف وشغب وقطع للإنترنت والاتصالات

الوزارة تبحث زيادة العدد.. برلماني : كمامات بطاقات التموين خاصة بكبار السن

رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

بعد اللجوء لمجلس الأمن.. أحمد موسى: الإعلام الإثيوبي يهاجم مصر ومش هرد عليهم.. فيديو

AdvertisementS

الأعلى للأثار تكشف تفاصيل التمثال الذي ظهر بجوار وزير الخارجية أثناء إلقاء خطابه.. فيديو

تراخي المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بالجزائر

رسميا.. الكاف يعلن مواعيد إقامة مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي أبطال أفريقيا

رغم حقنها بجرعتين بلازما.. تدهور ملحوظ في حالة رجاء الجداوي

فيروس ليزا في إيطاليا يتسبب في قتل قطة ويصيب 4 أفراد

تعرف على سعر طرح الكمامة على بطاقة التموين بدءا من الغد

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعها بإطلالة جديدة.. والجمهور: شكلك حامل

مسئول بمنظمة الصحة العالمية: الأسوأ لم يأت بعد

مزيج من 3 فيروسات ومصدره الخنازير.. G 4 فيروس صينى جديد يهدد بكارثة عالمية.. تفاصيل

3 ميزات في واتسآب لا يعرفها الكثيرون

مجنونة يا قوطة..الفلاحين تحذر: ارتفاع مرتقب بأسعار الطماطم

بعد الإعلان عن استئناف البطولة في سبتمبر.. إجراءات الكاف لتجنب الإصابة بكورونا في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من داخل سيارتها.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

بـ تايجر فوق الركبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

كاش مايوه وفساتين قصيرة.. 5 صور من العطلة الصيفية لـ رانيا يوسف على مدار الأسبوع تستفز الجمهور