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رياضة

عبد الغني: اللجنة الخماسية لم تمارس كرة القدم حتى تحدد موعد الدوري

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:06 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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محمد رشاد
أكد مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو أن تحديد موعد ١٥ اكتوبر لإنهاء هذا الموسم غير كاف على أندية الدوري الممتاز  لاستكمال الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، أن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة الكرة المصرية لم تمارس كرة القدم حتى تُحدد موعد انتهاء الدوري وتحديد ١٥ أكتوبر القادم لإنهاء هذا الموسم أمر غير صحيح تمامًا.


وتابع أن أعضاء اللجنة الخماسية لم تُدير ملف استكمال هذا الموسم بإحترافية والدوري في حالة استكماله لن ينتهي قبل منتصف شهر ديسمبر ، وبالتالي لن يكون هناك موسم قادم نظرا للارتباطات الدولية .
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