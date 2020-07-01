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أخبار البلد

الري: إزالة 11 مخالفة على الترع في 3 محافظات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:37 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية أنه فى إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضى ، وفي إطار الجهود المبذولة من قطاع الري لإزالة كافة التعديات الموجودة علي المجاري المائية بإدارات الرى، تم تنفيذ 11 إزالة لمخالفات على الترع فى نطاق محافظات (بنى سويف - المنوفية - القليوبية) وبيانها كالآتى:

- حالة إزالة بدائرة الإدارة العامة لرى بنى سويف
- 7 إزالات بدائرة الإدارة العامة لرى المنوفية
- 3 إزالات بدائرة الإدارة العامة لرى القليوبية

ليصبح إجمالى ما تمت إزالته منذ بدء حملة إنقاذ نهر النيل في 1 يناير 2015 حتى تاريخه 141.545 إزالة.

الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار، وذلك مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد من الوزير على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لـ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.
الري: إزالة 11 مخالفة على الترع في 3 محافظات
الري: إزالة 11 مخالفة على الترع في 3 محافظات
الري: إزالة 11 مخالفة على الترع في 3 محافظات
الري: إزالة 11 مخالفة على الترع في 3 محافظات
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