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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وفد حملة "الوعي أمان" ويوجه بتحديد القرى الأكثر فقرا وتوزيع المستلزمات الطبية عليها

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:33 م
مساعدات حملة الوعي
مساعدات حملة الوعي امان
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همت الحسينى
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء  يرافقه  هيثم الشيخ نائب المحافظ وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مستوى الجمهورية،وفد حملة "الوعي أمان"،في اليوم الختامي للحملة ،برئاسة المهندس طاهر ابوزيد المنسق العام للحملة بمحافظة الدقهلية والوفد المرافق له من ممثلى الاحزاب .

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع المستلزمات اليوم على القرى الأكثر فقرا بالمحافظة وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم في إطار الوقاية من فيروس كورونا. 

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة ترحب بمشاركة مختلف الأحزاب السياسية وتفتح المجال أمام المشاركة المجتمعية من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للتعاون مع الحكومة في اقامة وتنفيذ مشروعات وتوفير خدمات للمواطنين. 

وأضاف مختار أنه على الجميع دعم ومساندة اجهزة الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية، وفى مقدمتها حملات نشر الوعى وكيفية الوقايه من الاصابة باتباع الاساليب والاجراءات الاحترازية التي اقرتها وزارة الصحة. 

وأوضح المنسق العام للحملة أنها ساهمت اليوم بتقديم 1000 كرتونة مواد غذائية ،10 آلاف كمامة ،10 آلاف جوانتي ،15 الف مطبوع إرشادات توعية بالإضافة إلى كميات من الكلور والمطهرات .
محافظ الدقهلية يستقبل وفد حملة "الوعي أمان" ويوجه بتحديد القرى الأكثر فقرا وتوزيع المستلزمات الطبية عليها
محافظ الدقهلية يستقبل وفد حملة "الوعي أمان" ويوجه بتحديد القرى الأكثر فقرا وتوزيع المستلزمات الطبية عليها
محافظ الدقهلية يستقبل وفد حملة "الوعي أمان" ويوجه بتحديد القرى الأكثر فقرا وتوزيع المستلزمات الطبية عليها
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