عبير موسي: البرلمان التونسي غير قادر على رفع الستار عن قضايا سياسية ويجب وضع حد للاختراق الأجنبي

نشرت وسائل الإعلام التونسية اليوم الأربعاء تصريحات رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي "عبير موسي" حول الاختراق الأجنبي للبرلمان.





وقالت "عبير موسي" أنه يجب وضع حد للاختراق الأجنبي للبرلمان في تونس.





وتابعت أن "البرلمان التونسي غير قادر على رفع الستار عن قضايا سياسية".





وفي سياق متصل كشف الإعلام التونسي عن خلاف بين رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" والرئيس التونسي "قيس سعيد" فما يتعلق بالسياسة الخارجية.





وكشف الإعلام التونسي أن الغنوشي مصرا على موقفه الرافض لسياسات الرئيس سعيد ومساعيه لاحداث توازن في الشأن الليبي بعد ان تورطت حركة النهضة في جر البلاد الى لعبة المحاور والانخراط في المشروع التركي القطري.