سكرتير عام مطروح يتابع تنفيذ عدد من المشروعات استعدادا للصيف .. صور

تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح يرافقه وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح وممثلو الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية عددا من المشروعات والمنشآت بمدينة مرسى مطروح للاعداد لافتتاحها فى إطار أعمال التطوير والتجميل التى تقوم بها محافظة مطروح للحفاظ على الشكل السياحى والحضارى واستعدادا لموسم الصيف .









تم المرور على أعمال تطوير شاطئ الغرام للتأكد من انتهاء جميع الأعمال الانشائية والجمالية به، موجهًا بعمل لافتة تعريف بالشاطئ بجانب تمثال ليلى مراد مع تكثيف أعمال النظافة بالشاليهات وكافيتريات الشاطئ ، مع استكمال اعمال انشاء منطقة ملاعب شاطئية ونجيلة صناعية وممشى بحري وألعاب أطفال وذلك فى المرحلة الثانية لتطوير الشاطئ.









كما تم تفقد شاطئ حمام كليوباترا والتأكد من انتهاء الممشى الخرسانى وأعمدة الإنارة والممشى الزجاجى والكافيتريات ، ووجه سكرتير عام المحافظة بالاسراع فى الانتهاء من تركيب زجاج الممشى مع الإلتزام برفعه مع بدء موسم الشتاء حفاظا عليه ، وكذلك رفع كفاءة جميع أعمدة الانارة داخل وخارج الشاطئ.













كما تم المرور على كورنيش الابيض الجديد والذى يبلغ طوله 8 كيلو مترات حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف و تركيب أعمدة الكهرباء وممشى الدراجات وجار الانتهاء من مشروع ممشى مصر.









وقام بالمرور على محور طريق الشهيد مفتاح العشيبى والذى يبلغ طوله 3 كيلو مترات والتأكد من انتهاء كافة اعمال الرصف والكهرباء والدهانات.









كما قام سكرتير عام المحافظة بالمرور على حديقة منتزه كليوباترا حيث تم رفع كفاءة ملعب كرة القدم وصالة الجيم وقاعة المناسبات والمؤتمرات،موجهًا بعمل جدارية جمالية على سور المنتزه ليليق بالوجهة الحضارية مع توسعة وتنسيق المدخل.









وتم المرور على أعمال تطوير عمارات حى الزهور بالكيلو 4 والتى تتكون من 37 عمارة حيث جار الإنتهاء من مرحلة الترميمات الخرسانية لــعدد 10 عمارات بالمرحلة الاولى والعمل فى التشطيبات الداخلية و تركيب عازل الأسطح ، موجها بإزالة مخلفات البناء وعمل اختبار لضخ المياه بشبكة المواسير قبل التسليم.









كما تم تفقد اعمال تطوير غراب توزيع المياه بالكيلو 8 بعد عمل طبقة خرسانية لحجب المياه ومنع وصولها الى الطريق الدولى بعد الانتهاء من الخزان الارضى. و تم المرور على اعمال تطوير وتوسعة طريق سملا علم الروم بالمدخل الشرقى لمدينة مرسى مطروح والذى يبلغ طوله8 كيلو مترات مزدوج حيث تم الانتهاء من احد الاتجاهين وبدء العمل فى الاتجاه الاخر مع تطوير الجزيرة الوسطى.







