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محافظات

بعد انتهاء الوحدات السكنية لأهالى الطابية.. محافظ مطروح يؤكد على ضرورة توصيل المرافق قبل التسليم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:41 م
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
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ايمن محمود
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على نجاح جهود محافظة مطروح بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات فى تحويل منطقة الطابية من منطقة عشوائية الى منطقة حضارية من خلال اقامة عمارة سكنية مكونة من 64 وحدة سكنية.

واضاف محافظ مطروح خلال اجتماع عقده بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام ومديري المديريات والادارات المعنية انه تم بالفعل الانتهاء من انشاء الوحدات، موجها بالإسراع فى إنهاء الاجراءات الخاصة بالخدمات والبنية التحتية كعدادات الكهرباء والمياه وغيرها لأهالى عمارة الطابية الجديدة قبل تسليمهم الوحدات السكنية المخصصة  قريبا .


وناقش الاجتماع أعمال كل جهة وماتم تنفيذه وكيفية استكمال الاجراءات القانونية لاهالى عمارة الطابية قبل تسلمهم الوحدة السكنية بما ييسر عليهم كتسليم عدادات الكهرباء والمياه وتكوين اتحاد شاغلين وضوابط تشغيل جراج العمارة  وغيرها.
 
يذكر ان محافظ مطروح اجرى القرعة العلنية منذ اسبوعين على أهالى المنطقة المستحقين للوحدات السكنية والتى من المقرر تسليمها للاهالى قريبا بواقع وحدة سكنية مجانية واخرى مخفضة وفقا للضوابط القانونية وما تم الاتفاق عليه مع الاهالى العام الماضى
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