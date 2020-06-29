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محافظات

تعقيم محطة قطار السكة الحديد والمواقف ومنازل المخالطين في مطروح.. شاهد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:14 م
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم ضد فيروس كورونا
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ايمن محمود

نفذ مجلس مدينة مرسى مطروح بالاشتراك ومديرية الصحة حملة لتعقيم محطة السطة الحديد وعدد من المنشأت بمطروح فى الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


اكد وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم تعقيم وتطهير محطة سكة حديد والتى شملت صالات الانتظار ومكاتب الحجز ودورات المياه وجميع مكاتب السكة الحديد .


واضاف انه تم ايضا  تطهير  موقف الاتوبيسات والسرفيس بالاضافة الي تطهير منازل المصابين والمخالطين والمصابين بكورونا في اطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

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واشار رئيس المدينة علي استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بالتمركزات ال 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة بالاضافة الي تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الاحياء السكنية والعزب.


واكد  علي زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف علي طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين بالإضافة الي رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا بسيارات الضباب .


واضح رئيس مدينة مرسى مطروح بان غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين ، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات علي رقم 0464935266 _ 0464933158 .

 

تعقيم محطة قطار السكة الحديد والمواقف ومنازل المخالطين في مطروح.. شاهد
تعقيم محطة قطار السكة الحديد والمواقف ومنازل المخالطين في مطروح.. شاهد
تعقيم محطة قطار السكة الحديد والمواقف ومنازل المخالطين في مطروح.. شاهد
تعقيم محطة قطار السكة الحديد والمواقف ومنازل المخالطين في مطروح.. شاهد
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