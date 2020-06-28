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محافظات

توزيع إرشادات على المقاهى وضبط 3 مخالفات لاستعمال الشيشة بمطروح.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:33 م
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ايمن محمود
أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح  شن حملة مكبرة  على المقاهى لتوزيعالارشادات عليها بالاضافة الى ضبط المخالفات بها .

واضاف ان الحملة اسفرت عن التحفظ علي شيش ومخالفة الحظر بالغلق بعد الساعة 10 مساء لعدد 2 مقهي بشارع الجلاء بجوار سوق ليبيا والاخرى وبجوار مدرسة المعناوي .

واشار ان الحملة تأتى استكمالا للحملات المستمرة التي تتم بنطاق المدينة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تقوم بها المحافظة بعودة الفتح المقاهي لروادها بنسب 25% والالتزام بالتباعد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح اصحاب المقاهى باهمية التطهير والتعقيم المستمر لجميع الادوات ، مع اهمية التوعية  والتباعد واعلان المواطنين بتلك الاجراءات فى لوحات ارشادية بالمقاهى والكافتيريات .

واكد علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية من مجلس المدينة وشرطة المرافق واغلاق  المقاهى والكافتيريات والمطاعم غير الملتزمة بتلك الضوابط بعد توزيع كافة نشرات التوعية و الاجراءات الارشادية  اللازمة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.



توزيع إرشادات على المقاهى وضبط 3 مخالفات لاستعمال الشيشة بمطروح.. فيديو
توزيع إرشادات على المقاهى وضبط 3 مخالفات لاستعمال الشيشة بمطروح.. فيديو
توزيع إرشادات على المقاهى وضبط 3 مخالفات لاستعمال الشيشة بمطروح.. فيديو
توزيع إرشادات على المقاهى وضبط 3 مخالفات لاستعمال الشيشة بمطروح.. فيديو
توزيع إرشادات على المقاهى وضبط 3 مخالفات لاستعمال الشيشة بمطروح.. فيديو
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