توزيع إرشادات على المقاهى وضبط 3 مخالفات لاستعمال الشيشة بمطروح.. فيديو

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح شن حملة مكبرة على المقاهى لتوزيعالارشادات عليها بالاضافة الى ضبط المخالفات بها .





واضاف ان الحملة اسفرت عن التحفظ علي شيش ومخالفة الحظر بالغلق بعد الساعة 10 مساء لعدد 2 مقهي بشارع الجلاء بجوار سوق ليبيا والاخرى وبجوار مدرسة المعناوي .





واشار ان الحملة تأتى استكمالا للحملات المستمرة التي تتم بنطاق المدينة في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تقوم بها المحافظة بعودة الفتح المقاهي لروادها بنسب 25% والالتزام بالتباعد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.













وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح اصحاب المقاهى باهمية التطهير والتعقيم المستمر لجميع الادوات ، مع اهمية التوعية والتباعد واعلان المواطنين بتلك الاجراءات فى لوحات ارشادية بالمقاهى والكافتيريات .





واكد علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية من مجلس المدينة وشرطة المرافق واغلاق المقاهى والكافتيريات والمطاعم غير الملتزمة بتلك الضوابط بعد توزيع كافة نشرات التوعية و الاجراءات الارشادية اللازمة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.











