محافظ مطروح يتابع الإجراءات الوقائية بالمساجد فى أول يوم بعد إعادة فتحها.. فيديو

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت الالتزام بالضوابط التى وضعتها وزارة الأوقاف بالتباعد وإحضار مصلية خاصة بكل مصلى وأدوات التطهير والتعقيم مع الالتزام بالكمامة وإغلاق دورات المياه لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .





وقام المحافظ بالمرور على مسجد العوام بمدينة مرسى مطروح موكد على ضرورة الالتزام بكافة اجرءات الدولة لضمان استمرار فتح المساجد لافتا انه سيتم اتخاذ الاجرءات القانونية مع امام المسجد فى حالة عدم التزام رواد المسجد باجرءات الدولة .

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وأوضح الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الاوقاف بمطروح أن عدد المساجد التى تم اعادة فتحها اليوم لاستقبال المصلين والتى يتوافر بها ضوابط وشروط وزارة الاوقاف 375 مسجد .