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حوادث

حبس مالك شركة لحيازته 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:00 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس مالك شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارتها دون ترخيص والاتجار فى المستلزمات الطبية وحيازة 10 آلاف قطعة منها مجهولة المصدر  تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وكان ضباط مباحث التموين بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط مالك شركة "غير مرخصة" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية "جوانتى – مسحة كحولية – قطعة شكاكة – سرنجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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