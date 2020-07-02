التموين تطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقع دعم مصر

وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، قامتبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها، يأتي ذلك





التموين والتجارة الداخلية وأكد الدكتور علي المصيلحي وزيرأن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.

اقرأ ايضًا |





وأشار المصيلحي إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحة قبل ذلك كالنقل من محافظة لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري، بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقًا في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية





التموين لتكنولوجيا المعلومات من جانبه أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزيرأنه تمت زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص (رقم سري) لمرة واحدة لكل طلب لضمان أن المواطن صاحب البطاقة.





وطالب "مدكور" المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هاتفه الخاص، مشيرًا إلي إدخال 10 ملايين مواطن من أصحاب البطاقات التموينية لهواتفهم.





من ناحية أخري في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة مطورة ومميكنة، أشار المصيلحي إلي انه قد تم الانتهاء من افتتاح ٢٠٠ مركز خدمة متطورة لتقديم الخدمات التموينية، كما أنه يوجد ٥٠ مركز خدمة مطور جاري افتتاحها وتشغليها، وكذا ٥٠ مركز جاري تطويرها فضلًا عن معاينة واعداد تصميمات هندسية لعدد ٨٠ مكتبا جديدا لتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة ايضًا.





ويمكن الدخول على الموقع من الرابط الآتي





كما أنه توجد مجموعة من الإرشادات العامة على موقع إدارة دعم مصر لتوضيح كيفية الاستخدام.



