أبرزها سد النهضة.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني القضايا محل الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأردني "أيمن الصفدي"، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا آخر المُستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث تم بحث أساليب التصدي للإجراءات الإسرائيلية الأحادية المزمعة لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن كيفية تحصين جهود تحقيق السلام من تداعياتها.





وأكد الوزيران على استمرار التنسيق مع كافة الأطراف والشركاء لتهيئة الظروف وخلق فرصة حقيقية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية.



