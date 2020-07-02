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اللواء عمرو حنفي: الإجراءات المتخذة في مطار الغردقة تضاهي المطارات العالمية.. فيديو

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن وصول أول طائرات السياحة الخارجية القادمة من أوكرانيا إلى البحر الأحمر، مضيفا أن الإجراءات الوقائية تم تطبيقها بكل دقة وبطريقة تفوق مطارات عديدة.

وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء أمس، الأربعاء، أن هناك تسهيلات تامة وسريعة في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المتخذة، وفي 25 دقيقة فقط في مطار البحر الأحمر تم دخول الأفواج السياحية، متابعا أن السائحين أشادوا بها وبالسرعة الكبيرة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن الإجراءات المتخذة في مطار الغردقة تضاهي المطارات العالمية، مشيرا إلى أننا في أمس الحاجة لنيل إعجاب السائحين.
 
وكشف محافظ البحر الأحمر، أن هناك رحلات قادمة ومباشرة من كييف إلى الغردقة بشكل يومي، متوقعا أن يحدث تنوع كبير وبأعداد كبير للسياحة الخارجية في المحافظة.

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