ترامب: أحببت مظهري بالكمامة.. كنت أشبه شخصية الحارس الوحيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الأربعاء، تأييده ارتداء الكمامات من أجل وقف انتشار تفشي فيروس كورونا، قائلا إن على الجميع ارتداءها على الرغم من رفضه ارتداء الكمامة في الأماكن العامة خلال أكثر من مناسبة.





وقال ترامب لـ"فوكس بيزنس"، "أؤيد ارتداء الكمامات تماما، وسأرتدي واحدة إذا كنت في مكان ضيق مع أشخاص آخرين".





أشار ترامب، إلى أنه لم يكن مضطرًا إلى ارتداء كمامة لأن الأشخاص الذين يتواصلون معه يخضعون لفحص فيروس كورونا باستمرار.. وعندما سُئل عن ما إذا كان سيرتدي قناعًا علنا، قال ترامب إنه لن يكون لديه "مشكلة" في القيام بذلك.





وتابع ترامب "أعني، لن أجد مشكلة في الواقع، ارتديت كمامة في السابق، أحببت نوعًا ما مظهري"، مضيفًا أنه يعتقد أنه كان يشبه "الحارس الوحيد- Lone Ranger".





ولفت ترامب إلى فيلم "Lone Ranger" وهو فيلم أمريكي من إنتاج عام 2013، بطولة النجم الشهير جوني ديب وأمي هامر الذي قام بدور "الحارس الوحيد"، والمأخوذ عن مسلسل أمريكي بنفس الأسم عرض خلال الفترة ما بين عامي 1949 و1957.



