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فن

سبب أساسي في نجاح مشواري.. يسرا تهنئ وحيد حامد بعيد ميلاده

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:00 ص
يسرا ووحيد حامد
يسرا ووحيد حامد
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مصطفى كرم

هنأت الفنانة يسرا، عبر حسابها بإنستجرام، الكاتب الكبير وحيد حامد بعيد ميلاده الـ 71.


ونشرت يسرا مجموعة من الصور برفقة وحيد حامد، معلقة "كل سنة وانت طيب يا حبيبي و سندي وعشرة عمري.. كل سنة وأنا واثقة إنك دايما خط دفاعي الأول وقت الشدة والأزمات، كل سنة وانت حقيقي لإنك دايما كنت صاحب نصيحة حق من غير تشويه ولا تزيين كل سنة وانت قيمة وقامة للفن وبيك شوفنا المستقبل في أفلامك و كتاباتك".


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وتابعت يسرا "أنا فعلا كنت محظوظة إني شاركت في أعمال أقل ما يقال عنها إنها عظيمة وبشكر ربنا على ده لأنه سبب أساسي في نجاح مشواري هو إنك كنت معايا.. بحبك وكل سنة وانت منور حياتنا. #وحيد_حامد".


يذكر أن يسرا شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد  وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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