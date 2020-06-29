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فن

يسرا تشارك جمهورها بفيديو لشريف منير و زوجته

الإثنين 29/يونيو/2020 - 07:26 م
رنا اشرف
نشرت الفنانة يسرا فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

وظهر في الفيديو الفنان شريف منير من خلال استضافته فى احد البرامج التليفزيونية وهو يحكي موقف كوميدي بينه وبين زوجته.

حيث فوجئ أن زوجته تشاهد مسلسل "خيانة عهد" ليسرا ولا تتابع مسلسله "ونحب تانى ليه".
كتبت يسرا معلقة على الصورة: "موقف يموت من الضحك بين شريف منير و مراته .. بتتابع مسلسل يسرا و مسلسلى لا".

وشاركت يسرا في ماراثون رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد". 

مسلسل خيانة عهد من بطولة حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل - العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز.
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