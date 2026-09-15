النصر يواجه العين الإماراتي اليوم في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة

يلتقى فريق النصر السعودي مع مضيفه فريق العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق مباراة النصر ضد العين الإماراتي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لـ النصر السعودي ضد العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الأسترالى انج بوستيكوجلو، لقاء العين الإماراتي بتشكيل مكون من؛

خط الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، إينيغو مارتينيز، سعد الناصر.

خط الوسط: أنجيلو غابرييل، سامو كوستا، عبد الله الخيبري.

في الهجوم: جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.