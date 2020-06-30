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توك شو

أكل نيء وأرز معجن.. يسرا: جوزي استحمل طبيخي الوحش.. فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:51 ص
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
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محمود محسن
وصفت الفنانة يسرا، دور الفنان خالد سرحان في مسلسل "خيانة عهد" أنه من أفضل حالته الفنية ، معلقة " كان في أحلى حالاته الفنية ومغير جلده ".

وكشفت "يسرا" في مداخلة عبر تطبيق " زووم " عبر برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث " ، عن أصعب المشاهد :" كان لما جالي عسكري في المسلسل لبيومي فؤاد وقله نروح المشرحه ما حبتش أأفور في المشهد ده عشان السقف يعلى في المشاعر لما أروح المشرحة والجنازة بداية من الصدمة المصحوبة بعدم البكاء في المشرحة ثم الانهيار في المدافن " .

وأشارت إلى أن التصوير في ظل جائحة كورونا صعب جدا ولكن لم يصاب أى أحد من الفريق بالفيروس وذلك بسبب تطهير المكان بإستمرار حتى الايام الي طبقنا فيها في اللوكيشين وإيدينا نشفت من " الكحول " ماأهملناش "

وحول الأجواء المنزلية التي تقضيها قالت " إديت للمساعدين بتوعي في البيت أجازة شهر بعد رمضان .. وأنا الي بطبخ وبكنس وبمسح وغياب " سعدية " خلاني أعمل كل حاجة".

وأضافت :"خالد استحمل طبيخي الوحش لاني ماطبختش من زمان وكل مني أكل نيئ ورز معجن والراجل استحمل وماتكلمش ".

وأردفت مازحة " كده ينفع وكده ينفع " مشيرة إلى أن أكثر الطبخات التي أتقنتها هي الملوخية " البوراني " وخالد نفسه مصدقش ".
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