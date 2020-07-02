يحافظ عليها لأطول فترة.. طلاء السيارة بخاصية النانو سيراميك

تحتاج السيارة دائما إلى العناية والضمان لحمايتها والمحافظة على عمرها الافتراضي ولبقائها في حالة جيدة، وتشمل حماية السيارة نواحي عدة منها المحافظة على الهيكل الداخل ي للسيارة كالموتور، والمحافظة على الهيكل الخارجي كالطلاء والزجاج والأضواء، والحماية أثناء السفر وفي الرحلات البرية الطويلة.





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كما يجب أن تحمي طلاء سيارتك لأن الطلاء الجميل يعطي رونقا للسيارة إلا أنه مع تقلبات الطقس من الحرارة الزائدة والبرودة قد يتأثر الطلاء ويصبح باهتا لذلك تمكن حماية السيارة من عوامل الجو المختلفة عن طريق وضع بعض القطرات من الجلسرين في ماء تنظيف السيارة بما يعادل عشر نقاط وتجفف بقطعة خاصة للسيارات وتستخدم هذه الطريقة لحماية السيارة من أضرار تسليط أشعة الشمس المباشرة عليها .





ويمكنك حماية السيارة من هطول الأمطار عن طريق إضافة كوب من الكيروسين لكمية من الماء خمس لتر وتغسل السيارة بهذا الخليط لحمايتها من الصدأ والتآكل المستمر يجب معالجة بقعة الصدأ وإجراء الصيانة اللأزمة لها لعدم تفقم المشكلة كما تتم هذه الخطوة عند مخاص لتصليح السيارات ، كما أن التنظيف المستمر لأي بقعة متسخة على السيارة من الأمور التي تزيد من عمر الطّلاء وذلك باستخدام أدوات بسيطة

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أما للخدوش السطحية يمكن القيام بعمل بولش طلاء بين فترة واخرى لإخفائها وزيادة لمعان الطلاء بالإضافة إلى انه يمكنك حماية السيارة بقتنية النانو سيراميك تعتمد هذه التقنية على الاهتمام بتوفير خدمات مختلفة للعناية بالسيارة والمحافظة عليها بأفضل الخدمات والتي لا تعتمد على إضافة أي مواد كربونية أو معدنية، ولا تؤثّر على أجهزة الاتصال والتّحكم المختلفة، كما وتقدّم أفلاما متعددة الاستخدام ومنها أفلاما تقاوم الخدوش التي ممكن أنّ تتعرض لها السّيارة سواء من الغبار، والأتربة، أو بفعل فاعل.





ومن المعروف أن تلك العملية تعتمد على عدد من الطبقات المعالجة بمادة اليوريتان والتي توفر الحماية في رحلات السفر البرية فتقاوم ضربتا الحصى والغبار والاتربة ويحافظ على لونه ولا يميل للاصفرار مع الوقت كما أنه متين فلا يتعرض للانفكاك أثناء تعرض السيارة لعوامل الطريق أو التقلبات الجوية.