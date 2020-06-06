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سيارات

حتى لا تكون معيوبة.. 10 نصائح للحفاظ على طلاء السيارة

السبت 06/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

يعتبر العديد من سائقي السيارات أن مظهر السيارة الجيد يدل على قوتها وسلامتها وبالأخص فى حالة البيع او الشراء ، فالجميع يبحث عن الشكل الجيد .

ولكن يعانى البعض من تآكل طلاء السيارة مما يعطيها مظهر سئ ويطفى رونقها الأصلي ويعتبرها البعض بلغة السوق " معيوبة" .

وخلال السطور التالية نقدم لكم 10 نصائح للحفاظ على طلاء السيارة .

اولا : عدم ركن السيارة لايام كثيرة تحت أشعة الشمس المباشرة

ثانيا : تجنب تعرض جسم السيارة للبلل لفترات كثيرة لعدم تكون الصدأ

ثالثا : إزالة فضلات الطيور من على جسم السيارة فى اسرع وقت لانها تحتوى على مواد تعمل على تآكل طبقة الدهان

رابعا : عدم استخدام طبقات حماية مجهولة المصدر لأنها بعد مرور الوقت تتلف طبقة الدهان الاساسية

خامسا :عدم اللجوء الى كحت أي شيء يحتوي على رمال يكون ملتصق على جسم السيارة مثل الاسمنت والكتل الطين بل يتم إزالتها بضغط الماء

سادسا : تلميع السيارة كل فترة وإضافة طبقة من الشمع جديدة للحفاظ على الدهان الاصلى

سابعا : عدم استخدام ملصقات بمساحات كبيرة وتكون بجودة سيئة لكي لا تترك أثر غير قابل للإزالة .

ثامنا : عند ركن السيارة لفترات فى المدن الساحلية فى أماكن قريبة من البحر يتم تغطية السيارة لعدم تعرض جسم السيارة للأملاح التي تعمل على تآكل الدهان

تاسعا :عدم استخدام مواد غسيل الصحون او الملابس لغسل السيارة لانها تعمل على ازالة طبقة الشمع أو الورنيش الخارجية على الطلاء

عاشرا : عند طلاء السيارة فى حالة الخدوش العميقة أو الصدمات يتم استخدام مواد ذات جودة سواء مواد المعالجة أو الطلاء

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