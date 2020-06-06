حتى لا تكون معيوبة.. 10 نصائح للحفاظ على طلاء السيارة

يعتبر العديد من سائقي السيارات أن مظهر السيارة الجيد يدل على قوتها وسلامتها وبالأخص فى حالة البيع او الشراء ، فالجميع يبحث عن الشكل الجيد .
ولكن يعانى البعض من تآكل طلاء
السيارة مما يعطيها مظهر سئ ويطفى رونقها الأصلي ويعتبرها البعض بلغة السوق "
معيوبة" .
وخلال السطور التالية نقدم لكم 10
نصائح للحفاظ على طلاء السيارة .
اولا : عدم ركن السيارة
لايام كثيرة تحت أشعة الشمس المباشرة
ثانيا : تجنب تعرض جسم
السيارة للبلل لفترات كثيرة لعدم تكون الصدأ
ثالثا : إزالة فضلات
الطيور من على جسم السيارة فى اسرع وقت لانها تحتوى على مواد تعمل على تآكل طبقة
الدهان
رابعا : عدم استخدام
طبقات حماية مجهولة المصدر لأنها بعد مرور الوقت تتلف طبقة الدهان الاساسية
خامسا :عدم اللجوء الى كحت أي شيء يحتوي على رمال يكون ملتصق على جسم
السيارة مثل الاسمنت والكتل الطين بل يتم إزالتها بضغط الماء
سادسا : تلميع السيارة
كل فترة وإضافة طبقة من الشمع جديدة للحفاظ على الدهان الاصلى
سابعا : عدم استخدام
ملصقات بمساحات كبيرة وتكون بجودة سيئة لكي لا تترك أثر غير قابل للإزالة .
ثامنا : عند ركن
السيارة لفترات فى المدن الساحلية فى أماكن قريبة من البحر يتم تغطية السيارة لعدم
تعرض جسم السيارة للأملاح التي تعمل على تآكل الدهان
تاسعا :عدم استخدام مواد غسيل الصحون او الملابس لغسل السيارة لانها
تعمل على ازالة طبقة الشمع أو الورنيش الخارجية على الطلاء
عاشرا : عند طلاء السيارة فى حالة الخدوش العميقة أو الصدمات يتم استخدام مواد ذات جودة سواء مواد المعالجة أو الطلاء