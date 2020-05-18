صدق أو لا تصدق هل القاذورات تحمي طلاء السيارة؟

يرتكب الكثير من الاشخاص اكبر خطأ في حق سيارته هو إهمال العناية المنتظمة بالإضافة إلى أن مجموعة من خبراء السيارات أن الأتساخات والاتربة يمكن أن تدمر طلاء السيارة .
كما أن العناية بالسيارة داخليا وخارجيا أمر مهم جدا وذلك للحفاظ على شكل وطلاء السيارة لرفع قيمتها المادية عند الرغبة في بيعها .
وإن لم يكن سطح السيارة ناعم ومحمي سيجد قائد السيارة أن الإتساخات والحشرات تلتصق بشدة وهو سيصعب إزالتها أيضا فيما بعد .
وواضح مجموعة من الخبراء أن قيمة السيارة تنخفض بإهمال السيارة وبالتالي سيقلل من سعرها ويتعلق الأمر بالسلامة حتى يتم الأنتباه إلى السيارة اللامعة في حركة المرور بشكل أفضل.
ونصح الخبراء في عالم السيارات أن الغسيل المنتظم للسيارة مؤكدين أنه يجب اتخاذ التدابير من خلال معالجة السيارة بالشمع بعد غسلها جيدا ولكن هذا لا يحدث بعد كل مرة من غسل السيارة .
على الجانب الأخر يري بعض الخبراء أن الاوساخ تحمي طلاء السيارة وهذا ليس له أساس من الصحة كما اكد بعض خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد هراء.
كما تتسبب الرواسب فوق طلاء السيارة في إحداث خدوش إضافية على الهيكل الخارجي للسيارة، وترتبط الأوساخ بشكل كبير بالملح وبالرطوبة مباشرة على سطح الطلاء، وهو ما يشكل بيئة صالحة للصدأ، ويعتبر الصدأ السيناريو الأسوأ.
مما يساعد التشميع في حماية طلاء السيارة من العوامل الجوية المختلفة مثل أشعة الشمس الحارقة والأمطار الشديدة بالإضافة إلى الرمال والاتربة واوراق الشجر .
يساهم التشميع على بقاء الطلاء بحالة جيدة لفترة طويلة مما يزيد من قيمتها في حالة عرض السيارة للبيع كما انه يحافة على طلاء السيارة من إنطفاء لمعانها والصدأ .
كما أن العناية بالسيارة داخليا وخارجيا أمر مهم جدا وذلك للحفاظ على شكل وطلاء السيارة لرفع قيمتها المادية عند الرغبة في بيعها .
ونرى أن في حالة عدم غسيل السيارة بشكل منتظم يصبح لون طلاء السيارة باهت ويزول مع الوقت بالإضافة إلى السيارة تفقد واحدة من أهم الأشياء الأصلية بها .
وإن لم يكن سطح السيارة ناعم ومحمي سيجد قائد السيارة أن الإتساخات والحشرات تلتصق بشدة وهو سيصعب إزالتها أيضا فيما بعد .
وواضح مجموعة من الخبراء أن قيمة السيارة تنخفض بإهمال السيارة وبالتالي سيقلل من سعرها ويتعلق الأمر بالسلامة حتى يتم الأنتباه إلى السيارة اللامعة في حركة المرور بشكل أفضل.
ونصح الخبراء في عالم السيارات أن الغسيل المنتظم للسيارة مؤكدين أنه يجب اتخاذ التدابير من خلال معالجة السيارة بالشمع بعد غسلها جيدا ولكن هذا لا يحدث بعد كل مرة من غسل السيارة .
على الجانب الأخر يري بعض الخبراء أن الاوساخ تحمي طلاء السيارة وهذا ليس له أساس من الصحة كما اكد بعض خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد هراء.
كما تتسبب الرواسب فوق طلاء السيارة في إحداث خدوش إضافية على الهيكل الخارجي للسيارة، وترتبط الأوساخ بشكل كبير بالملح وبالرطوبة مباشرة على سطح الطلاء، وهو ما يشكل بيئة صالحة للصدأ، ويعتبر الصدأ السيناريو الأسوأ.
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مما يساعد التشميع في حماية طلاء السيارة من العوامل الجوية المختلفة مثل أشعة الشمس الحارقة والأمطار الشديدة بالإضافة إلى الرمال والاتربة واوراق الشجر .
يساهم التشميع على بقاء الطلاء بحالة جيدة لفترة طويلة مما يزيد من قيمتها في حالة عرض السيارة للبيع كما انه يحافة على طلاء السيارة من إنطفاء لمعانها والصدأ .