الخدوش البسيطة في طلاء السيارة قد تصبح خطيرة في الشتاء

يشير الكثيرون من الخبراء لخطورة إهمال المشاكل والخدوش الغائرة في طلاء السيارة الخارجي، نظرا لما يمثل طلاء السيارة الخارجي من أهمية للحفاظ على معدن السيارة بالكلام.



يعد طلاء السيارة طبقة حماية السيارة بالكامل وليس مظهر جمالي فقط، ما يمثل خطورة في إهماله في فصل الشتاء؛ نظرا لتراكم الرطوبة في الخدوش الغائرة والأماكن المكشوطة ما يسبب ظهور البارومة والصدأ على هيكل السيارة الخارجي، وذلك يمثل صعوبة مالية في علاجها مرة أخرى.



وينصح الخبراء بالإسراع في معالجة تلك الكشوط قبل الدخول لفصل الشتاء وموسم الأمطار تفاديا لوقوع أضرار جسيمة بالسيارة.