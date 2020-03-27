تعرف على خاصية النانو لتغليف السيارات

اسطح السيارات هي أول منطقة تتعرض للضرر بسبب الخدوش أو فقدان لمعانها أو الطرق التقليدية لغسيل السيارة أو الاحتكاك مما يشوه منظر السيارة حتى ظهرت خاصية جديدة وهي النانو سيراميك التي ساهمت في حل هذه المشكلة.

ماهي خاصية النانو سيراميك

هي تقنية تقوم على تغليف السيارة بطبقة سائله عازلة أقرب إلى الزجاج الشفاف، وهو أشبه بـ"سكرينه" الهواتف المحمولة، مع الاختلاف في كونه سائل وليس مادة صلبة لحمايتها من أي خدوش أو احتكاكات، وتظل السيارات محتفظة بحالتها الأصيلة وجمالها كما لو أنها جديدة من الوكيل.

طريقة وضعها على السيارة

يجب مراعاة أن تكون السيارة بمكان معزول تماما عن الغبار أو مياه الأمطار حتى تجف تمامًا

تلف المنديل على قطعة الاسفنج بمحتويات علبة النانو كما في الفيديو المرفق

تضع بضع نقاط 5 نقاط على المنديل

تبدأ بتقسيم جسم السيارة الى أجزاء صغيرة بمعنى تنهى كل جزء صغير من السيارة على حده ومثال على ذلك تنهى العمل على الباب الأمامي فقط طبقة واحدة وبعدها تذهب للباب الخلفي تعمل علية طبقة واحدة ثم الجزء الأمامي لوحده ثم الجزء الخلفي وهكذا تذهب الى كل جزء في السيارة وتعمل عليه لوحده بدقة