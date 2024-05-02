البابا تواضروس يترأس صلوات "خميس العهد" بدير مارمينا بمريوط

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات "خميس العهد" بدير الشهيد مارمينا العجائبى بكينج مريوط بالإسكندرية، بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكهنة والرهبان ومجموعة كبيرة من الشعب.



وتشهد جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر صلوات "خميس العهد" والذي يعتبر تذكار العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه، وهو اليوم الذي غسل فيه أرجل تلاميذه ووعظ فيهم بأن يحبوا بعضهم البعض كما أحبهم هو ، وترك لهم وصيته.



ويقوم الكاهن في ذلك اليوم بالصلاة على المياه ورش أرجل الرجال، بها كرمز لقيام السيد المسيح بغسل أرجل التلاميذ في إشارة للمحبة والتواضع، وفيه أيضا القبض على السيد المسيح ليلا بعد خيانة تلميذه يهوذا له وتسليمه لليهود ومحاكمته بتهمة التجديف.



وخميس العهد هو اليوم الخامس من أسبوع الآلام ، يسبقه أربعاء البصخة ويليه الجمعة العظيمة، فيما تحتفل الكنيسة مساء السبت المقبل بقداس عيد القيامة المجيد، ويترأس البابا تواضروس وأساقفة المجمع المقدس صلاة القداس بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية بحضور كبار رجال الدولة والقيادات الشعبية والتنفيذية والشعب القبطي.