حلف خفي بين ترامب والمسيحية الصهيونية وراء دعم إسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية

طالب المسيحيون الإنجيليون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بالوقوف وراء المخطط الإسرائيلي الرامي إلى ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية، وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية فقد حذر الانجيليون الرئيس الأمريكي من أن نجاحه في الانتخابات القادمة بات على المحك ما لم يدعم الخطط الإسرائيلية، وأنهم سوف يسحبون دعمهم له في حال تراجع عن دعمه لإٍسرائيل.









ونقلت الصحيفة عن أحد قيادات الطائفة الأنجيلية فى أمريكا، مايك ايفانز، قوله إن "إمكانية نجاح ترامب بالانتخابات يتم حسمها عن طريق تصويتنا، تصويتنا ضروري ولا يمكنه النجاح بدوننا نحن مئة بالمئة مع فرض السيادة دعمنا لم يبدأ بترامب إنما مع الكتاب المقدس، نحن نؤمن أن الله قرر فرض السيادة قبل آلاف السنوات- وابلغ عن هذا الانبياء اليهود".





التحالف الخفي بين ترامب والصهيونية المسيحية يعود إلى ما قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية، أثناء منافسته الشرسة مع المرشحة هيلاري كلينتون، ففي أثناء الدعاية الانتخابية، قال مركز lifewayresearch المهتم بحياة الأصوليين الأمريكيين الملتزمين دينيا، إن فوز ترامب يتلاقي مع تنامي الدعم بين اليمين المسيحي، وخاصة معتنقي أفكار المسيحية الصهيونية، لإسرائيل، خاصة وأن ترامب، خلال حملته الانتخابية، كان يصف نفسه بـ"المسيحي الفخور"، بالإضافة إلى أنه من الحزب الجمهوري، الذي يمثل المتدينون فيه ما نسبته نحو 85%.









بعد أن فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظم أعضاء الكنيست الإسرائيلي احتفالية، واعتبروا أن فوز ترامب يمثل عهدا جديدا للاستيطان، بحسب صحيفة، هاآرتس، وعقدوا الكثير من الآمال على هذا الفوز.





وأشار مركز lifewayresearch إلى أنه أجرى استطلاعا للرأي قبل فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، كشف أن معظم الكهنة والقساوسة في الولايات المتحدة الأمريكية يفضلون دونالد ترامب على هيلاري كلينتون.









وأوضح الاستطلاع الأغلبية من القساوسة الذين حسموا أمرهم في التصويت، كانوا يرون أن دونالد ترامب أفضل من هيلاري كلينتون، لكن هذا الاستطلاع، يوضحه استطلاع آخر أجراه المركز عام 2015، بين القساوسة والكهنة حول رأيهم في دعم إسرائيل، جاءت نتائجه بما يفيد أن نحو 80% من القساوسة تقريبا يؤيدون دعم إسرائيل.





وفي استطلاع آخر لمعرفة الصورة الذهنية للأمريكيين عن اليهود، وهل هم شعب الله المختار أم لا، قال 46% من عينة الاستطلاع إنهم يرون أن اليهود هم شعب الله المختار، فيما أعرب 44 عن رفضه لذلك، وقال 10 % إنهم غير متأكدين.





وفيما يتعلق بضرورة الدعم الأمريكي لإسرائيل، كشف استطلاع أجراه المركز أن معظم الأمريكيين يرون ضرورة دعم أمريكا لإسرائيل، سواء من منطلقات دينية أو غيرها. حيث قال 16% إن الكتاب المقدس أوصى بذلك، فيما قال 15% إنه يجب دعم إسرائيل لأنها الوطن الوحيد لليهود، وقال 13% إن إسرائيل أفضل صديق لأمريكا في المنطقة، فيما رأى 10% أنه يجب دعم إسرائيل لأنها مهمة لتحقيق نبوءة الكتاب المقدس.







