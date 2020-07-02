حصول 12 مركز غوص و7 يخوت سفارى ومركزين للأنشطة البحرية على شهادة السلامة الصحية

حصل ١٢ مركزا للغوص و٧ يخوت سفارى ومركزان للأنشطة البحرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، بعد التأكد من استيفاء اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار واعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.









واوضحت سامية سامي رئيس قطاع الانشطة السياحية و المكاتب الداخلية بوزارة السياحة والاثار، ان لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي المحافظات المعنية، أقرت استيفاء ٨ مراكز للغوص بمحافظة جنوب سيناء هي: مركز غوص بلو اوشن دايف كلوب و بابلز تيم و بلو سى دايف كلوب و غواصى دهب و سى دانر و فانتسى دايفرز و دهب دايفرز لودج و رد سى ترايب و رد سى ريلاكس و اوركا و سكوبا سيكرز، و مركز ايجيبت صن مارين سقالة ترافكو للأنشطة البحرية. و مركز واحد للغوص في محافظة البحر الاحمر هو جيلو اوتا داينفج سنتر هورجادا





كما حصلت سبعة يخوت سفارى علي الشهادة المعتمدة وهم فى اي بى مرسيليا و مرسيليا ستار و هامر هيدا و هيفين روبير و بلو و بلو بيرل و بلو سيز ومركز غوض جيلو اوتا داينفج سنتر هورجادا و مركز واحد للأنشطة البحرية هو محمية بيتش.









وأشارت سامية سامي، إلى أن إجمالي عدد مراكز غوص، ويخوت سفاري، ومراكز أنشطة البحرية، التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل و فقا لاشتراطات السلامة الصحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بلغ حتي الآن ٢٠ مركزا للغوص و ١٣ يخت و ٤ يمراكز للانشطة البحرية.





وسوف تستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي المراكز و اليخوت التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.



