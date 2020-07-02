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أخبار العالم

تحمل نفطًا .. أمريكا تطالب بالحجز على 4 سفن إيرانية متوجهة إلى فنزويلا

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:45 م
أمريكا تطالب بالحجز
أمريكا تطالب بالحجز على 4 سفن إيرانية متوجهة إلى فنزويلا
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شيماء مصطفى
طالبت وزارة العدل الأمريكية، بالحجز على 4 ناقلات نفط إيرانية متوجهة إلى فنزويلا لعلاقتها بالحرس الثوري الإيراني.

وأصدر القضاء الأمريكي مذكرة لمصادرة نفط منقول على متن 4 سفن مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى فنزويلا، وهي أحدث محاولة لإدارة ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على خصمي أمريكا.

وأرسلت إيران في وقت سابق، خمس ناقلات تحمل 1.53 مليون برميل من البنزين والألكيلات إلى فنزويلا للمساعدة في إطلاق مصافي النفط في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية وسط أزمة وقود.

ووصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في رسالة، شحن الوقود الإيراني إلى فنزويلا بأنه علامة على التضامن بين طهران وكراكاس، فيما أدانت الأمر أمريكا.
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