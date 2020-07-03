AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

السبب في الكرش.. أخطر أطعمة في الصيف

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
 ليست كل الأطعمة الصيفية رائعة لأمعائك.. في الواقع تعد بعض الأطعمة الصيفية الأكثر شيوعًا خطيرة للغاية على نظامك الغذائي.. وهناك بعض الاطعمة الصيفية العير مفيدة مثل الآيس كريم والكوكتيلات المجمدة وهناك أيضًا بعض المأكولات الصيفية الخاطئة في هذه القائمة.

تعرف علي قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها في فصل الصيف.

 سلطة البطاطس
يقول كوني ديكمان ، رئيس أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "السلطات الممزوجة بالمايونيز أو الكريمة الحامضة تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية المضافة للدهون".

طريقة أفضل: اخلط المايونيز مع المايونيز الخفيف أو اللبن الخالي من الدهون أو أضف بعض الخردل الأصفر لإضفاء بعض السوستة. يقول ديكمان: "يمكن أيضًا جعل سلطات البطاطس أقل كثافة من السعرات الحرارية عن طريق إضافة الخضار ، لذا جرب الجزر أو الكرفس أو بعض الفلفل".

2. الفاكهة
تقول لورين سلايتون ، مؤسسة Food Trainers في مدينة نيويورك ، إن السكر الزائد (خاصة سكر الفركتوز أو سكر الفاكهة) - حتى من الأطعمة الصحية  يمكن تخزينه بسهولة كدهون. "إن الفركتوز الزائد (سكر الفاكهة) يلقى ترحيبًا حارًا من خلايا الدهون. يقول سلايتون ، إن مفهوم "الفواكه والخضروات" غير المحدود بالكامل يجب أن يكون مجرد خضار ، مستشهدًا بالبطيخ والكرز كواحد من أسوأ المجرمين.

أفضل الخيارات هي الفراولة والخوخ ، بحسب سلايتون. ولكن: "حتى مع الخيارات" الأفضل "، يجب أن يلتزم الرجال بحد أقصى من الفاكهة في اليوم" ، كما تقول.

3. شيبس ورقائق الحمص أو الحمص والبيتا
هذه الأطعمة صحية ، ولكنها أيضًا أطعمة نأكلها بلا عقل - خاصة في حفلات الصيف والأحداث مع الأصدقاء ، يقول مولي كيمبال ، اختصاصي تغذية مقره في نيو أورليانز. يقول Kimball: "من الواضح أن الحمص + الخيارات عبارة عن خيارات مغذية ، لكن السعرات الحرارية يمكن أن تتراكم بسرعة".
4. الشواء
يقول ديكمان: "التبديل البسيط إلى اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك يمكن أن يجعل الشواء مناسبًا للرجل المناسب". ي

أطعمة "فقدان الوزن السريع"
يقول مارني سومبال ، عالِم فسيولوجيا التمارين ومؤسس شركة Trimarni Coaching and Nutrition: "كثير من الناس يبحثون عن طرق سريعة لفقدان الوزن في الصيف ، لكنهم يتجنبون أي حبوب أو أطعمة" معجزة "تعزز فقدان الوزن السريع". يقول سومبال: "غالبًا ما تكون هذه المنتجات مدرات للبول فقط أو تحتوي على كمية عالية من الكافيين أو الأعشاب التي يمكن أن تكون خطيرة على القلب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للفتيات.. طرق بسيطة لاستغلال شهر رمضان في خسارة الوزن

تضر بالصحة.. أطعمة لا يفضل تناولها قبل الساعة الـ 10 صباحًا

صحة الجهاز الهضمى وحرق الدهون.. 6 أطعمة أدخليها لنظامك الغذائى

بالفول السوداني.. أسرع طريقة لإنقاص الوزن

أضرار رقائق البطاطس.. للأطفال والحوامل احذرها

تقوى المناعة وتنظم الضغط .. فاكهة الليتشي انتشرت في مصر و فوائدها غير متوقعة

ترشيحاتنا

ذكرى رحيل أجمل أخوات الملك فاروق.. الأميرة فوزية تركت عرش إيران من أجل الحب

الصحة تنصح بالإقلاع عن التدخين: يزيد من فرص الإصابة بـ كورونا

خالد عبد العزيز يوجه الأهلي والزمالك لمخاطبة الـ CAF بخطة جديدة لمباريات أبطال أفريقيا

هنا شيحة تحتفل بتخرج ابنها آدم من المدرسة.. فيديو

غلق مسجد الحسين وإحالة جميع الأئمة والعاملين للتحقيق

الدوري الإسباني: ريال مدريد يتعادل سلبيًأ أمام خيتافي في الشوط الأول.. وإصابة فاران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد