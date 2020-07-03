السبب في الكرش.. أخطر أطعمة في الصيف

ليست كل الأطعمة الصيفية رائعة لأمعائك.. في الواقع تعد بعض الأطعمة الصيفية الأكثر شيوعًا خطيرة للغاية على نظامك الغذائي.. وهناك بعض الاطعمة الصيفية العير مفيدة مثل الآيس كريم والكوكتيلات المجمدة وهناك أيضًا بعض المأكولات الصيفية الخاطئة في هذه القائمة.





تعرف علي قائمة الأطعمة التي يجب تجنبها في فصل الصيف





سلطة البطاطس

يقول كوني ديكمان ، رئيس أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "السلطات الممزوجة بالمايونيز أو الكريمة الحامضة تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية المضافة للدهون".





طريقة أفضل: اخلط المايونيز مع المايونيز الخفيف أو اللبن الخالي من الدهون أو أضف بعض الخردل الأصفر لإضفاء بعض السوستة. يقول ديكمان: "يمكن أيضًا جعل سلطات البطاطس أقل كثافة من السعرات الحرارية عن طريق إضافة الخضار ، لذا جرب الجزر أو الكرفس أو بعض الفلفل".





2. الفاكهة

تقول لورين سلايتون ، مؤسسة Food Trainers في مدينة نيويورك ، إن السكر الزائد (خاصة سكر الفركتوز أو سكر الفاكهة) - حتى من الأطعمة الصحية يمكن تخزينه بسهولة كدهون. "إن الفركتوز الزائد (سكر الفاكهة) يلقى ترحيبًا حارًا من خلايا الدهون. يقول سلايتون ، إن مفهوم "الفواكه والخضروات" غير المحدود بالكامل يجب أن يكون مجرد خضار ، مستشهدًا بالبطيخ والكرز كواحد من أسوأ المجرمين.





أفضل الخيارات هي الفراولة والخوخ ، بحسب سلايتون. ولكن: "حتى مع الخيارات" الأفضل "، يجب أن يلتزم الرجال بحد أقصى من الفاكهة في اليوم" ، كما تقول.





3. شيبس ورقائق الحمص أو الحمص والبيتا

هذه الأطعمة صحية ، ولكنها أيضًا أطعمة نأكلها بلا عقل - خاصة في حفلات الصيف والأحداث مع الأصدقاء ، يقول مولي كيمبال ، اختصاصي تغذية مقره في نيو أورليانز. يقول Kimball: "من الواضح أن الحمص + الخيارات عبارة عن خيارات مغذية ، لكن السعرات الحرارية يمكن أن تتراكم بسرعة".

4. الشواء

يقول ديكمان: "التبديل البسيط إلى اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك يمكن أن يجعل الشواء مناسبًا للرجل المناسب". ي



