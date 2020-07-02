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المسلمانى: موقف حلف الناتو تجاه التدخلات التركية فى الشأن الليبى ليس مفهوما

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:59 م
المسلمانى
المسلمانى
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أسامة علي

قال الكاتب والمفكر السياسى أحمد المسلمانى، إن موقف حلف الناتو تجاه التدخلات التركية فى الشأن الليبى ليس مفهوما.


وتابع المسلماني خلال استضافته ببرنامج "مساء دى ام سى" أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى ليبيا بدعم من تركيا يقترب من 20 ألف حتى الآن.


وأضاف الكاتب والمفكر السياسي، أنه يتم التعامل مع ليبيا كأنها أرضا بلا شعب.


وأكد  أن عدد سكان ليبيا 6 ملايين، أردوغان يقول إن مليون منهم من أصل تركي وهذا أمر غير صحيح بالمرة.


وقال إن المبادرة المصرية أهميتها الأخلاقية والفلسفية، أهم من السياسية، حيث أن ليبيا دولة عربية وسكانها الأساسيون من العرب.

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