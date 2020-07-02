النوايا الخبيثة.. مسئول تركي يتوقع وصول صادرات بلاده إلى ليبيا لـ 10 مليارات دولار

يظهر النظام التركي، كل يوم نواياه السيئة والخبيثة من وراء التواجد في الأراضي الليبية، وذلك عبر سرقة هذا البلد الغني بالثروات الطبيعية.





قال مسؤول تركي، اليوم الخميس، إن صادرات أنقرة إلى ليبيا قد تصل إلى 10 مليارات دولار في الفترة المقبلة.





وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال التركية والليبية مرتضى كرانفيل أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ورجال الأعمال جاهزون للاستثمارات في الأراضي الليبية.





وتابع أنه لكي تعود ليبيا إلى طبيعتها وأن تكون مستقرة ، يجب أن يكون لديها مشروعات استثمارية سريعة.





وأشار مرتضى كارانفيل إلى أن الصادرات التركية إلى ليبيا تتدفق بسلاسة وقد تصل قريبًا إلى 10 مليارات دولار.



