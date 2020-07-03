فوربس تكذب كيم كارداشيان

كذبت مجلة فوربس الامريكية نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حول تلقيبها ب لقب مليارديرة على حسب وصف زوجها مغني الراب الأمريكي كاني ويست.

وكانت هناك اخبار انتشرت على مدار الأيام الماضية تشير إلى أن ماركة كيم كارداشيان لمستحضرات التجميل kkw حققت صفقة مالية كبيرة ، وهو ما منحها لقب مليارديرة.

يذكر أن مجلة فوربس جردت كايلي جينر، شقيقة كيم كارداشيان ،من قائمة المليارديرات، بعد اتهامها هي واسرتها بالكذب وتضخيم قيمة ثروتهم من خلال العمل في مجال التجميل.



