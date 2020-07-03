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داعية إسلامي: مبدأ الإخوان إذا لم تكن معي فأنت ضدي.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:48 ص
الداعية الإسلامي
الداعية الإسلامي سيد زايد
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البهي عمرو
قال الداعية الإسلامي سيد زايد، إن الأديب عباس العقاد، هاجم الإخوان المسلمين ووصفهم بـ"الخوان المسلمين"، لأن الخيانة في دمهم، حيث قتلوا النقراشي والخازندار.

وأضاف الداعية الإسلامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الإخوان تآمروا على مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة، وكل من خالفهم، لأن مبدأهم إذا لم تكن معي فأنت ضدي، وهذه ليست مبادئ الدين.

وتابع: الإخوان كان عندهم قاعدة تقول "كن بين يدي المرشد كالميت بين يدي المغسل"، وهو ما يمثل ضياعا للعقل.

روى الداعية الإسلامي ، موقفا حدث معه أثناء فترة تولي الرئيس المعزول محمد مرسي لحكم مصر وقال"زايد" ، إنه لا يريد لمصر أن تكون إيران ثانية، وذلك حين رأى "مرسي" ينحني ليقبل يد محمد بديع.

وأضاف: "مرسي له الحرية أن يقبل يد أو قدم بديع، ولكن بما إنه وصل لسدة الحكم، ويمثل المصريين، فيجب ألا يفعل ذلك" وتابع: "لما يصل لقمة الحكم ويمثل 100 مليون مصري، ثم يقبل يد المرشد، نرفضه"




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