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أخبار العالم

النقد الدولي يعلق المفاوضات مع لبنان لهذا السبب

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:09 ص
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
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محمود نوفل
أكد وزير المالية اللبناني غازي وزني ، ان صندوق النقد الدولي علق المفاوضات الرسمية مع الدولة اللبنانية وذلك لحين بدء تنفيذ بيروت الإصلاحات المطلوبة منه دوليا 

وذكر وزير المالية اللبنانية في تصريحات صحفية له نقلتها وكالة " النشرة اللبنانية " قائلا : : "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي معلقة بانتظار بدء لبنان​ تنفيذ الاصلاحات بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة الأرقام بشكل موحّد. ولكن إلى حين استئناف جولات المفاوضات سأبقى في تشاور وتواصل مستمر مع الصندوق".

جدير بالذكر أن  مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد أكدت في وقت سابق أنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأوضح وزير المالية اللبناني " وزني " ان تحديد الخسائر وحجمها في كافة القطاعات هو ماتعكف عليه الوزارة حاليا .

وشدد على ضرورة توافق الرؤس من كافة القوى السياسية وبالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب وذلك لأن رفاهية الوقت لم تعد موجودة حيث قال : "علينا الخروج بمقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين ​الحكومة​ و​مجلس النواب​، لأنّ الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة ويجب أن نتفق بأسرع ما يمكن".

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