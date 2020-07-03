من تمرد إلى ثورة 30 يونيو.. 6 أحداث كانوا سببا في بيان عزل مرسي 3 يوليو

توالت اعتراضات واحتجاجات المصريين خلال فترة حكم محمد مرسي بسبب انتهاكات وإخفاقات جماعة الإخوان، الأمر الذي كان سببا رئيسا في اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، للمطالبة برحيل مرسي وجماعته، الثورة التي لاقت دعما وتأييدا من قبل القوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها.





جاء بيان الحسم أخيرا في 3 يوليو 2013 بعد أن رفض محمد مرسي مهلة اليومان التي أعطته إياها القوات المسلحة لتنفيذ مطالب الشعب الثائر ضد حكمه، ليعلن يومها السيسي بيان عزل مرسي وإعلان خارطة الطريق السياسية.





سبق هذا البيان الحاسم الذي تحل ذكراه اليوم عدد من الأحداث المهمة التي كانت سببا رئيسيا في صدوره، نستعرضها في سياق التقرير التالي:





26 أبريل 2013

تأسيس حركة تمرد بهدف جمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.





28 يونيو 2013

خروج مسيرات بالقاهرة والمحافظات تطالب برحيل مرسى فى جمعة الإنذار الأخير





29 يونيو 2013

أعلنت تمرد عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي ودعت الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو





30 يونيو 2013

تظاهر ملايين المصريين في التحرير وأمام الاتحادية للمطالبة برحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.





1 يوليو 2013

أصدرت القوات المسلحة بيانا لدعم مطالب الشعب معلنة مهلة 48 ساعة لمرسي وجماعته لتلبية مطالب الشعب.





2 يوليو 2013

وقوع اشتباكات في محيط جامعة القاهرة بين المتظاهرين وأنصار الإخوان، أدت إلى مقتل 22 شخصًا.





في 3 يوليو 2013، أعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، عزل مرسي وتسليم السلطة مؤقتا لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، لم يكتف السيسي بذلك بل طالب في الرابع والعشرين من ذات الشهر، المصريين بالنزول إلى الشوارع الجمعة التالية، لمنح الجيش والشرطة تفويضا لمواجهة العنف والإرهاب.