عضو بمجلس حقوق الإنسان: الجماعة الإرهابية تبنت فكرة استبدال الوطن بمكتب الإرشاد.. فيديو

قال محمد عبد العزيز ، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان وأحد مؤسسى حملة تمرد إن خطاب ٣ يوليو يسترجع القرار العظيم لاسترداد مصر من أيدى جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن مصر تحتفل بعد ٧ سنوات من اطلاق ثورة ٣٠ يونيو بوحدة الشعب المصرى مع قواته المسلحة لإنقاذ مصر واسترداد هويتها ..









وأشار محمد عبد العزيز ، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تتبنى إنهاء فكرة الوطن وإستبدالها ب مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية..









ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إلى وجود فرق كبير بين مفهوم الوطنية ورؤية مصالحة مقارنة بفكر تنظيم إخوانى إرهابى ..













وأكد محمد عبد العزيز ، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ، أن مصر العظيمة ترفض تمامأ فكرة أن يتحكم بمقدراتها مكتب إرشاد إخوانى إرهابى لجماعة تنظر لمصالحها وتنهب ثروات البلاد.



