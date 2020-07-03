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عضو بمجلس حقوق الإنسان: الجماعة الإرهابية تبنت فكرة استبدال الوطن بمكتب الإرشاد.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:16 ص
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
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شيرين عادل
قال محمد عبد العزيز ، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان وأحد مؤسسى حملة تمرد إن خطاب ٣ يوليو يسترجع القرار العظيم لاسترداد مصر من أيدى جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن مصر تحتفل بعد ٧ سنوات من اطلاق ثورة ٣٠ يونيو بوحدة الشعب المصرى مع قواته المسلحة لإنقاذ مصر واسترداد هويتها .. 


وأشار محمد عبد العزيز ،  إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تتبنى إنهاء فكرة الوطن وإستبدالها ب مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية..


ولفت عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إلى وجود فرق كبير بين مفهوم الوطنية ورؤية مصالحة  مقارنة بفكر تنظيم إخوانى إرهابى ..



وأكد محمد عبد العزيز ، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان  ، أن مصر العظيمة ترفض تمامأ فكرة أن يتحكم بمقدراتها مكتب إرشاد إخوانى إرهابى لجماعة تنظر لمصالحها وتنهب ثروات البلاد.

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