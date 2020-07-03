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فن

بمكياج هادئ.. أسماء جلال تنشر صورة جديدة لها على انستجرام

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسماء جلال فى الصورة بمكياج هادئ فى الصباح،ونالت الصورة إعجاب متابعيها.


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يذكر أن شاركت الفنانة أسماء جلال في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات. 

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.

والعمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.

وفى سياق آخر تنتظر أسماء بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات
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