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فن

بشكل كوميدي مخيف.. أسماء جلال تمازح جمهورها بغناء بابا فين

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:24 ص
اسماء جلال
اسماء جلال
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك.

وظهرت أسماء بشكل كوميدي مخيف  وهي تغني اغنية  "بابا فين ".

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وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر تجنني  
ايه الجمال دا بس
ربنا يحميكي قمر يا اسماء

يذكر أن شاركت الفنانة أسماء جلال في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات. 

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.

والعمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.

وفى سياق آخر تنتظر أسماء بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات".
@asmaa_galal

♬ original sound - tarekhassan16
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