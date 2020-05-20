أبيض وأسود.. أسماء جلال تقلد سميرة سعيد فى فيديو جديد على تيك توك

شاركت الفنانة أسماء جلال ، جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك.





وظهرت أسماء في فيديو أبيض وأسود وهي تغني ياللى اديت لحياتى بحبك طعم ولون مش هتنازل عنك ابدا مهما يكون، محاولة تقليد حركات الفنانة سميرة سعيد.





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وجاءت التعليقات كالآتي:

بحبك في مسلسل لعبة النسيان جدا

قمر ما شاء الله

رائعة يا فنانة ربنا يحميكي









"لعبة النسيان " مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.





والعمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.





وتدور أحداثه حول رقية التي تتعرض لحادث يجعلها تفقد الذاكرة وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.





وفى سياق آخر تنتظر أسماء بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"