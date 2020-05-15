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فن

تامر حبيب يكشف سبب استبدال روزالين البيه بـ أسماء جلال في لعبة النسيان

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشف الفنان تامر حبيب عن اسباب تغيب الفنانة روزالين البيه عن مسلسل لعبة النسيان خاصة انها صورت المشاهد الاولى من العمل.


وقال في تصريحات لـ "صدى البلد":كان من المفترض أن تكون معنا روزالين البيه، ولكنها تعرضت لوعكة صحية في القلب ولم تستطع ان تتواجد وجاءت بدلا منها أسماء جلال، وكان هناك مشهد تحكي فيه رقية عن حياتها في المنصورة، ونراه على الشاشة ولكنه احتاج تجمعات كبيرة فقدمناه على طريقة الحكي.


مسلسل لعبة النسيان يبث على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما يذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.



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وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.



وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.


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