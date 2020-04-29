على طريقة رضوى الشربيني.. أسماء جلال تشعل تيك توك

شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك.





وظهرت أسماء متقمصة شخصية رضوى الشربيني ، بجملة :انتي ليه بتخافي تسيبيه طالما لسه علي البر ومش حباه أو مش مرتاحه .





وجاءت التعليقات كالآتي :

تقريبا انتي بتقولي كده لنفسك في المسلسل عشان معتز

قمر ما شاء الله

قولي لنفسك و سيبي معتز









وتشارك الفنانة أسماء جلال في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على احدى الفضائيات.





"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.





والعمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.





وتدور أحداثه حول رقية التي تتعرض لحادث يجعلها تفقد الذاكرة وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.





وفى سياق آخر تنتظر أسماء بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"