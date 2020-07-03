الحصان الأسود سارق شعبية ماكرون.. من هو إدوار فيليب رئيس وزراء فرنسا المستقيل؟

أعلن قصر الإليزيه، صباح اليوم الجمعة، استقالة رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب ، بعد مسيرة حافلة لمدة أكثر من 3 سنوات أجرى فيها إصلاحات مهمة.





ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن قصر الإليزيه قوله إن إدوار فيليب، البالغ من العمر 49 عاما، قدم استقالته للرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون والذي بدوره قبل الاستقالة.





وستواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة.





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ولم يكن خبر تقديم فيليب استقالته مفاجئا، فمنذ فترة وكثر الحديث عن احتمالية إقدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إجراء تعديل وزاري مع تغيير رئاسة الحكومة، بعد أن تمتع رئيس الوزراء بشعبية تفوق شعبية الأخير بحسب استطلاعات الرأي.





وقال ماكرون أمس الخميس في مقابلة إنه ينوي رسم مسار جديد مع فريق جديد.





وعن فيليب، أكد ماكرون "منذ ثلاث سنوات هو إلى جانبي، يقوم مع الحكومات المتعاقبة بعمل ملحوظ وقمنا بإصلاحات مهمة وتاريخية في ظروف كانت غالبًا صعبة".





جاء ذلك بعد استطلاع رأي حديث في فرنسا أظهر تراجع شعبية ماكرون مقابل ارتفاع شعبية رئيس حكومته إدوارد فيليب، وذلك بسبب إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.









وكشف استطلاع الرأي الذي أجراه معهد إيفوب، أن 60 % من الفرنسيين ساخطون على سياسة الرئيس ماكرون مقابل 39 % من المؤيدين ، بينما سجل رصيد رئيس الوزراء ادوارد فيليب ارتفاعا حيث اعرب 49 %من المستَطلعين عن رضاهم على أدائه الحكومي.





وكان فيليب إدوار تولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون رئيسا عام 2017.





وعن سيرته الذاتية، حصل فيليب على الثانوية في ألمانيا وتخرج في جامعة العلوم السياسية الفرنسية وفي المدرسة القومية للإدارة تماما مثل الرئيس إيمانويل ماكرون.





وكان مقربا من رئيس الحكومة الأسبق آلان جوبيه وكان في فريقه عندما كان مرشحًا للانتخابات التمهيدية الرئاسية في عام 2016، وبعدها انضم لفريق المرشح اليميني للرئاسة فرانسوا فيون في عام 2017 ولكنه غادر بعدها بسبب فضيحة الوظائف الوهمية التي عصفت بمستقبل الأخير السياسي.





ونشط إدوار فيليب لمدة عامين ضمن التيار الموالي لميشال روكار في الحزب الاشتراكي قبل أن ينضم إلى حزب اليمين التقليدي.









وفي عام 2002 شارك ألان جوبيه في تأسيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بزعامة الرئيس الأسبق جاك شيراك.





تخلى عن الترشح للانتخابات البرلمانية في 2017. وفي مايو من العام نفسه رُشِّحَ ليصبح رئيسًا للوزراء مع الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون. وعينه الرئيس إيمانويل ماكرون مباشرة في هذا المنصب في اليوم التالي لتنصيبه.