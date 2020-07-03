AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإليزيه: استقالة الحكومة الفرنسية بالكامل.. واستمرار عملها حتى تعيين رئيس وزراء جديد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:47 ص
الحكومة الفرنسية
الحكومة الفرنسية
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قدم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون والذي بدوره وافق عليها.

ووفقًا لبيان قصر الاليزيه فإن حكومة إدوار فيليب ستستمر في أداء مهامها خلال الفترة الانتقالية وحتى تعيين رئيس جديد للحكومة.

وذكرت تقارير أن هذه الخطوة كانت منتظرة ومتوقعة، إذ كان يعتزم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إعادة تنظيم سياسته، ويخطط لإعادة هيكلة الحكومة.

وقال ماكرون، أمس الخميس، في مقابلة صحفية، إنه ينوي رسم "مسار جديد" مع "فريق جديد" في النصف الثاني من ولايته الرئاسية حتى الانتخابات الرئاسية في 2022.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في الأيام الأخيرة عددا من الأسماء التي من الممكن أن يقترحها ماكرون لترؤس الحكومة وعلى رأسها وزيرة الجيوش فلورانس بارلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في الذكرى الثالثة لتربعه على عرش الإليزية.. ماكرون يواجه اختبارا مصيريا وتحديات غير مسبوقة

الإليزيه: ماكرون يبحث مع بوتين الوضع في ليبيا وسوريا وأوكرانيا غدا

ماكرون قلق من انخفاض المشاركة.. رئيس الوزراء الفرنسي يفوز بالانتخابات البلدية في لوهافر

فرنسا تهاجم تركيا بسبب أعمالها العدائية في ليبيا.. وتحذرها من استخدام إحداثيات الناتو

فرنسا: مصلحة ليبيا استقرار لنا.. واجتماع أوروبي حاسم في 13 يوليو

استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب

ترشيحاتنا

الأفضل بين لاعبي ليفربول.. تقييم محمد صلاح عقب الهزيمة برباعية أمام مان سيتي

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

وزير النقل: الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير كوبري إمبابة الأثري على النيل.. صور

غدا.. الوطنية للانتخابات تعلن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

من هم العلماء المقصودون في الآية "إنما يخشى الله من عباده العلماء".. داعية إماراتي يوضح

تزامنا مع كورونا.. فيضانات غير مسبوقة تقتلع المنازل في الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الذهبى اللامع.. ديانا كرزون تتألق في أحدث إطلالة أنيقة لها

أغربها الشوفان.. 5 طرق طبيعية فعالة فى علاج الصدفية

ضعف الرؤية والتهاب الجهاز التنفسي.. أضرار غير متوقعة للبوتوكس