الحكومة البريطانية ترفع شرط الحجر الصحي للقادمين من 50 بلدا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم /الجمعة/، رفع شرط الخضوع للحجر الصحي للقادمين إلى إنجلترا من أكثر من 50 بلدا، منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.





وقالت صحيفة (الجارديان) البريطانية "إنه اعتبارا من 10 يوليو الجاري، لن يحتاج المسافرون الذين يزورون البلدان التي يُنظر إليها على أنها منخفضة الخطورة في الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى عزل أنفسهم عند عودتهم إلى إنجلترا، في حين سيظل يشترط على أولئك القادمين من البلدان الأكثر خطورة الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، معتبرة أن من شأن ذلك أن يسمح لملايين المصطافين بالتوجه إلى شواطئ أوروبا لقضاء العطلة الصيفية".





وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار يسرى على إنجلترا فقط، حيث فشلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حتى الآن في إقناع الحكومات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بأن تحذو حذوها على الفور.





وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس "ستكون هناك قائمة تضم أكثر من 50 دولة، وإذا أضفت أقاليم ما وراء البحار فستكون 60 أو أكثر وستنشر في وقت لاحق اليوم".. مضيفا "اليوم يمثل الخطوة التالية لإعادة فتح بلدنا العظيم بعناية".





وأشارت (الجارديان) إلى أن القائمة تتضمن نيوزيلندا والفاتيكان وأقاليم ما وراء البحار البريطانية، مثل جزر فوكلاند وجبل طارق.





وكان وزير النقل البريطاني قد قال، في تصريحات تلفزيونية ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون على "القائمة الحمراء" للدول التي سيسري عليها شرط الحجر الصحي لمدة 14 يوما، "يؤسفني أنها ستكون كذلك، لافتا إلى أن الولايات المتحدة من مرحلة مبكرة للغاية حظرت الرحلات الجوية من المملكة المتحدة ومن أوروبا، لذا لا يوجد ترتيب متبادل في هذا الشأن".



